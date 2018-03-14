Небензя призвал СБ ООН подумать, кому выгодно отравление Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал представителей стран-участниц Совета подумать, кому может быть выгодно отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам дипломата, Москве не выгоден этот инцидент накануне выборов и Чемпионата мира по футболу.

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«Россия призывает Великобританию расстаться с неоколониальными замашками и вернуться в правовое поле», — добавил Небензя.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля.