На Украине подготовили план по выходу из СНГ

Депутат Верховной рады Украины Светлана Залищук в своем фейсбуке заявила, что украинский МИД подготовил план по выходу из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Министр [иностранных дел Украины] Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента [Украины Петра Порошенко] по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», — написала Залищук.

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Она отметила, что вопрос о конкретных сроках выхода будет решать Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина откажется от участия во всех соревнованиях на территории России.