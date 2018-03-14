СМИ: Трамп готовит новые увольнения высокопоставленных чиновников

Президент США Дональд Трамп в скором времени может уволить советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера и шефа аппарата Белого дома Джона Келли. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника CNN, Макмастер «должен скоро уйти» с поста советника президента по национальной безопасности. В качестве кандидатур на его должность называются вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор агентства национальной безопасности Майк Роджерс.

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Также сообщается, что в скорую отставку может отправиться шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

Ранее сообщалось, что Трамп задумался об увольнении министра по делам ветеранов. Также ранее стало известно, что Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона.