Трамп задумался об увольнении министра по делам ветеранов

Президент США Дональд Трамп может уволить министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, вместо Шулкина пост может занять нынешний министр энергетики Рик Перри. Сообщается, что данная кадровая перестановка обсуждалась на встрече Трампа и Перри в понедельник 12 марта.

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Также отмечается, что Шулкин не хочет работать с рядом других чиновников Белого дома.

Шулкин работает в министерстве со времен бывшего президента США Барака Обамы, после избрания Трампа его повысили с должности замминистра до руководителя министерства.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Президент объяснил это решение «расхождением во мнениях».