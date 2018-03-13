Глава МИД ФРГ высказался об обвинениях в адрес России по «делу Скрипаля»

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что виновные в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании должны быть привлечены к ответственности, сообщает Reuters.

«Понятно, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Если будет подтверждено, что Россия стояла за этим, это будет очень серьезный инцидент», — сказал Габриэль.

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Он также созвонился с премьером-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы выразить солидарность с британским правительством.

Ранее в полиции рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери.