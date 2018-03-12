Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России, передает Reuters.

Ранее в Великобритании рассказали, что никогда не сталкивались с веществом, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Также сообщалось, что за несколько недель до инцидента со Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Мэй.