«Газета.Ru» узнала о назначении в Кремль «Лидеров России»

Как стало известно «Газете.Ru», 31 участник проекта «Лидеры России» марта будет назначен в российские органы власти 12 марта.

В администрацию президента попадут двое конкурсантов. Директор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков и заместитель гендиректора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» (Вологда) Алексей Лысов.

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Отмечается, что Сериков, который должен занять пост главы департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике является не победителем конкурса, а финалистом, в отличие от Лысова.

Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».