Тиллерсон заболел в ходе своего африканского турне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отменил все запланированные мероприятия в Кении из-за болезни. Об этом рассказал его заместитель Стивен Голдстейн, передает Associated Press.

По словам Голдстейна, Тиллерсон «чувствует себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьезными проблемами на родине, в частности [связанными] с КНДР».

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Как отмечается, нет оснований полагать, что болезнь серьезна. Голдстейн указал, что некоторые мероприятия в графике госсекретаря могут быть перенесены.

Тиллерсон прибыл в Африку 6 марта с недельным визитом. Он должен был посетить несколько стран, в том числе Эфиопию, Кению и Нигерию.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров, которые оба посетили Эфиопию, не встретились, несмотря на запрос Москвы.