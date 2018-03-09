Россия готова отправить в твиттере официальный запрос на встречу Лаврова с Тиллерсоном

Посольство России в Вашингтоне заявило о готовности использовать твиттер, чтобы направить копию запроса о встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом написал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин в твиттере.

«Твиттер кажется более надежным и быстрым каналом коммуникации (под вашим государственным контролем) в случае срочных задач. Мы готовы поделиться копиями наших «официальных приглашений» с помощью личных сообщений (в твиттере)», — написал Лахонин.

Ранее сообщалось, что Лавров высказался о заявлении Госдепа касательно встречи с Тиллерсоном. Тиллерсон в тот же день назвал скорую встречу с Лавровым назвал возможной.