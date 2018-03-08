Собчак отреагировала на попадание в базу данных «Миротворца»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала глупостью ее внесение в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», — сказала Собчак.

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Ранее Собчак попала в базу данных «Миротворца», поскольку выяснилось, что она посещала Крым после его вхождения в состав России.

До этого она обратилась к украинским властям с просьбой разрешить посетить ей полуостров, который, по ее мнению, остается территориальной частью Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.