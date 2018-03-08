Глава МИД Китая сравнил партнерские отношения России и КНР с горой

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что партнерские отношения России и Китая непоколебимы, сообщает РИА «Новости».

«Всеобъемлющее российско-китайского стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше», — сказал И.

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Глава МИД отметил, что Китай полностью уверен в отношениях с Россией и основой этой уверенности является дружба лидеров государств. Чиновник подчеркнул, что отношения двух стран постепенно углубляются во многих сферах.

Ранее посол КНР в России рассказал об увеличении потока туристов из Китая.