Ким Чен Ын планирует начать «новую историю объединения родины»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи заявил, что намерен начать «новую историю объединения родины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта», — говорится в сообщении ЦТАК.

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Отмечается, что Ким Чен Ыну было передано письмо от южнокорейского президента, он выслушал спецпосланника по поводу «замысла президента Мун Чжэ Ина о проведении встречи на высшем уровне, обменялся мнениями и принял удовлетворительное соглашение».

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые встретился с делегацией Южной Кореи.