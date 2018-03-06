Мюллер запросил у Трампа письма с ноября 2015 года

Спецпрокурор США Роберт Мюллер затребовал документацию, которая касается лично президента США Дональда Трампа, а также ряда его нынешних и бывших соратников. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на повестку.

Согласно документу, речь идет о журнале с телефонными звонками, электронных письмах и других рабочих бумагах команды Трампа, начиная с 1 ноября 2015 года.

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Спецпрокурор планирует проверить в общей сложности 10 человек, в частности, самого Трампа, его личного адвоката, бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафoрта, и других сотрудников штаба.

Как отмечает телеканал, большинство уже перестали работать на Трампа или Белый дом.

Ранее СМИ сообщили, что Роберт Мюллер заподозрил ОАЭ в попытках получить влияние на Трампа.