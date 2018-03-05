МИД обвинил США во вмешательстве в предвыборные процессы в России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о вмешательстве американской стороны во внутренние дела России, передает «Интерфакс».

»(Госдепартамент США) выражает обеспокоенность отказом в регистрации (оппозиционера) Алексея Навального для участия в президентских выборах и, соответственно, сомневается в их легитимности. Я не знаю, если подобного рода заявления американские коллеги не относят к разряду вмешательства в чужие внутренние дела, тогда к какому разряду они относятся и что тогда должно считаться вмешательством во внутренние дела», — сказал Рябков в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

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Он также пообещал, что министерство будет заниматься совершенствованием форм противодействия прямому и скрытому вмешательству во внутренние дела страны.

«Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние процессы в последние годы отмечались, разумеется, в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму Федерального Собрания. Подобные устремления явно прослеживаются и по ходу нашей нынешней предвыборной кампании», — добавил Рябков.

Он отметил, что в России этими действиями со стороны США занимаются «соответствующие структуры».

Ранее Путин потребовал от США предоставить Москве официальные документы, которые подтверждали бы реалистичность версии о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США в 2016 году.