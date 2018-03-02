Трамп потребовал ужесточить наказание за распространение наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточить наказание за распространение наркотиков, передает Mediaite.

Трамп заявил, что во многих странах к наркоторговцам применяется смертная казнь, и США должны последовать их примеру. Он также добавил, что обсудил с генпрокурором Джефом Сешнсом вопрос возбуждения дел против ряда фармацевтических компаний, которые предоставляют опиоиды.

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«У нас есть люди, которые приходят в больницу со сломанной рукой, а выходят с зависимостью», — сказал он.

Трамп добавил, что за убийство человека в США можно получить смертную казнь, но к наркодиллерам, по вине которых умирают тысячи граждан, такая мера не применяется.

В декабре в России впервые пожизненно осудили наркоторговца.