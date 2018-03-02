СМИ назвали основного кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности

Белый дом готовится заменить Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности уже в следующем месяце, передает NBC News со ссылкой на источники.

По словам чиновников, основным кандидатом на этот пост является топ-менеджер в сфере автомобильной промышленности Стивен Бигун.

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В настоящее время Бигун является одним из вице-президентов компании Ford.

Отмечается, что с 2001 по 2003 годы он работал в аппарате Кондолизы Райс.

Ранее сообщалось, что Герберт Макмастер может покинуть Белый дом из-за напряжения и разногласий в отношениях c американским президентом Дональдом Трампом.