Кремль не видит оснований для переноса даты послания Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для переноса даты послания главы государства Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин выступит 1 марта, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет», — сказал Песков.

Реклама

Так он ответил на вопрос журналистов о том, видят ли в Кремле основания для переноса этого мероприятия.

«Это конституционная обязанность президента, и в любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее», — подчеркнул Песков.

Ранее лидер «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что выступление действующего президента с посланием ставит кандидатов в президенты в неравное положение.