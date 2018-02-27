Госдеп: Россия не будет участвовать в конференции по борьбе с ИГ

Россия не примет участия в конференции Государственного департамента США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

«Они (представители России) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ», — сказал источник.

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Также он затруднился ответить на вопрос, участвуют ли в конференции только члены коалиции под руководством США.

Конференция пройдет 27-28 февраля. Сообщается, что на конференции примут участие представители 90 стран и организаций. Мероприятие направлено на поиск «общего взаимопонимания» по глобальной угрозе со стороны ИГ, а также на нем будут обсуждаться конкретные методы по борьбе с группировкой.

Ранее сообщалось, что коалиция США не увидела смысла в предложении России создать комиссию по сирийской Ракке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.