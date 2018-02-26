Рогозин: санкции против России ввели навсегда

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Навсегда», — ответил Рогозин на вопрос о длительности антироссийских санкций.

По его мнению, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.

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«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — добавил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал об ущербе от санкций США для российского ОПК.