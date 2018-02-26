В Раде пожаловались на отсутствие у Украины «друзей»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и «осталась без друзей». Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются», — сказал Рабинович.

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По его словам, Украина не сможет нормализовать отношения с соседями, в частности, с Россией в ближайшее время.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина интересна Западу только как способ давления на Россию.