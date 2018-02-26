Финляндия отозвала консула из Барселоны

МИД Финляндии принял решение об отзыве своего почетного консула в Барселоне Альберта Гинджуема Эгидона. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Соответствующее решение принято из-за того, что испанские власти утратили доверие к консулу. По мнению Испании, Эгидон «действовал ненадлежащим образом».

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«Министерство иностранных дел запросило дополнительные разъяснения, но до сих пор мы не получили ответа», — заявила изданию представитель МИД Финляндии Мейра Паппи.

В начале февраля МИД Нидерландов формально отозвал своего посла в Турции.