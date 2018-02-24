Манафорта обвинили в денежных выплатах европейским политикам от имени партии Януковича

В обвинительном заключении, составленном против бывшего руководителя штаба американского президента Пола Манафорта, фигурируют крупные суммы денег, которые он якобы выплачивал высокопоставленным европейским политикам. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Манафорта подозревают в том, что он потратил более $2 млн на выплаты бывшим высокопоставленным европейским политикам. Деньги выплачивались от имени правящей тогда Партии регионов, возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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В обвинительном заключении утверждается, что получившие деньги политики должны были занимать про-украинскую позицию и вести лоббистскую деятельность в США.

Ранее сообщалось, что Рик Гейтс, бывший советник президента США Дональда Трампа и деловой партнер главы штаба Трампа Пола Манафорта, признал вину в даче ложных показаний и сговоре.