Северная Корея обвинила генсека ООН в провоцировании ссоры с Пхеньяном

Постоянное представительство КНДР при ООН возложило вину на генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в провоцировании ссоры с Пхеньяном с помощью «неосмотрительных реплик» о международных санкциях против Северной Кореи, сообщает РИА «Новости».

Корейские дипломаты выступили с критикой заявления Гутерреша, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости сохранения международных санкций в отношении КНДР, чтобы ускорить процесс денуклеаризации полуострова. Они считают, что высказывания генсека ООН являются «абсурдной казуистикой», которая провоцирует «ссору с Пхеньяном».

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«Кристально ясно, что ядерный вопрос на Корейском полуострове возник и приобрел серьезность всецело по вине США, которые должны нести за это полную ответственность», — добавили дипломаты.

Ранее сообщалось, что генерал армии КНДР приедет в Пхенчхан на церемонию закрытия Олимпийских игр.