Северная Корея обвинила генсека ООН в провоцировании ссоры с Пхеньяном
Постоянное представительство КНДР при ООН возложило вину на генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в провоцировании ссоры с Пхеньяном с помощью «неосмотрительных реплик» о международных санкциях против Северной Кореи, сообщает РИА «Новости».
Корейские дипломаты выступили с критикой заявления Гутерреша, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости сохранения международных санкций в отношении КНДР, чтобы ускорить процесс денуклеаризации полуострова. Они считают, что высказывания генсека ООН являются «абсурдной казуистикой», которая провоцирует «ссору с Пхеньяном».
«Кристально ясно, что ядерный вопрос на Корейском полуострове возник и приобрел серьезность всецело по вине США, которые должны нести за это полную ответственность», — добавили дипломаты.
Ранее сообщалось, что генерал армии КНДР приедет в Пхенчхан на церемонию закрытия Олимпийских игр.