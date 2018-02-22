Вице-президент США назвал самый тиранический режим на планете

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал сообщения СМИ о сестре лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщает The Hill.

«По поводу ажиотажа в СМИ вокруг сестры северокорейского диктатора: я думаю, что важно, чтобы каждый американец знал, кто этот человек и что она сделала. Сестра Ким Чен Ына является одной из центральных фигур самого тиранического и деспотичного режима на планете», — сказал Пенс.

Реклама

Он также подчеркнул, что США не поддерживают диктаторские кровавые режимы и оказывают им противодействие.

Ранее сообщалось, что Пенс должен был встретиться с представителями Северной Кореи во время визита на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, однако власти КНДР отменили встречу.