Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться на Украину. Об этом он написал в фейсбуке.

21 февраля госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года», — отметил он.

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По его словам, он лишь один из миллионов украинцев, недовольных «отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти».

В настоящий момент Саакашвили находится в Нидерландах.