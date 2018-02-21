Глава американской нацразведки рассказал о сотрудничестве и соперничестве США и России

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что американская сторона сотрудничает с российской в сфере противодействия терроризму, но не забывает о соперничестве между странами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будьте спокойны, пока разведывательное сообщество США поддерживает контакты с российской разведкой в сфере борьбы с терроризмом, чтобы пытаться гарантировать безопасность наших граждан по всему земному шару. И я, и все разведывательное сообщество полностью признаем тот факт, что Россия остается соперником во многих сферах», — сказал Коутс.

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По его словам, большую роль играют кампании по влиянию, сеющие разногласия и подрывающие веру в демократические институты. Он подчеркнул, что российская сторона полностью осведомлена о взглядах США на якобы состоявшееся в 2016 российское «вмешательство» в выборы.

Ранее Коутс удивился тому, что Россия не признает факты, которые якобы являются доказательствами российского «вмешательства» в американские выборы 2016 года.