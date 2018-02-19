Трамп раскритиковал Обаму за «российское вмешательство»

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство». Об этом он написал в твиттере.

«Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?» — написал Трамп.

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Ранее минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиян.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе, на основе которого предъявлены обвинения, нет никаких существенных доказательств российского «вмешательства» в дела США.