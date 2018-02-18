Глава ЦИК Белоруссии заявила о попытках провокаций во время местных выборов

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что во время местных выборов в стране были предприняты попытки провокаций, передает РИА «Новости».

«Этот день прошел достаточно благополучно, несмотря на попытки организации отдельных провокаций, какие-то фейковые новости, которые сливались в интернет. Тем не менее, на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели», — сказала Ермошина.

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Она отметила, что в целом кампания была спокойной.

«Давайте не будем забывать, что это местные выборы. Здесь не идет борьба за мандаты, которые предоставляют профессию, привилегии и так далее. Это общественные нагрузки. Да, они статусные, особенно на высоком уровне. Да, для партий это, наверное, тоже имеет значение, как попытка влиять на местное самоуправление. Тем не менее, конечно, острая борьба здесь не проходила, поэтому и фон был спокойный», — добавила Ермошина.

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