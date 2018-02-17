Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире
Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.
По словам Порошенко, в нынешней политике Москвы «нет места честной игре», и именно поэтому российский флаг не развевается на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — добавил президент Украины.
Ранее сообщалось, что Порошенко обвинил Россию в развязывании мировой войны.