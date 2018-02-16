Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ вопрос содействия урегулированию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы содействия урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

«Рад использовать эту возможность, чтобы встретится с вами. Необходимо посмотреть, что мы можем сделать, чтобы помочь ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности», – сказал Лавров.

Лавров заявил, что хочет обсудить ряд вопросов касательно деятельности ОБСЕ, в частности, вопросы безопасности и Украину.