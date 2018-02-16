Турция и США договорились о нормализации отношений

Анкара и Вашингтон договорились о создании механизма для нормализации отношений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Вчера (15 февраля) по нашей общей воле мы договорились о нормализации отношений. Но США нам неоднократно давали обещания, которые не сдерживались. Мы говорили, как сделать шаги, которые бы не остались на бумаге, решили сделать механизм для решения этих проблем», — заявил Чавушоглу.

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По его словам, турецкая сторона ждет от США гарантий отвода сил самообороны сирийских курдов (YPG) на восточный берег Евфрата.

Тиллерсон, в свою очередь, дал комментарий по поводу поставок американского оружия курдским «Сирийским демократическим силам».

«Мы всегда четко заявляли Турции, что оружие, которое поставляется «Сирийским демократическим силам», будет ограниченным, направленным на конкретные миссии, и предоставляться постепенно только для достижения военных задач», — сказал Тиллерсон.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном рассказал ему об ожиданиях Анкары от американской политики в Ираке и Сирии.