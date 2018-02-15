США и Япония не видят смысла в диалоге с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора, который продолжался более часа, сошлись во мнении о необходимости оказания максимального давления на Северную Корею, а также обсудили торговые вопросы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ из министерства иностранных дел Японии.

«Оба лидера подтвердили намерение продолжить максимальное давление на Северную Корею, а также то, что до доказательной и бесповоротной денуклеаризации Северной Кореи диалог с этой страной не имеет смысла», — сообщается в документе.

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Также лидеры обсудили экономические вопросы. Среди прочего, главы стран говорили об инвестициях японских компаний в США, в результате которых со времени избрания Трампа президентом было создано 25 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что премьер Японии попросит США и Южную Корею вернуться к учениям.