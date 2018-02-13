В США сенаторы потребовали от Трампа санкций против фигурантов «кремлевского доклада»

В США три сенатора-демократа подготовили резолюцию с требованием введения новых санкций против фигурантов «кремлевского доклада». Об этом сообщает Politico.

Сенаторы конгресса США Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес призвали американского президента Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции, что стало возможным благодаря принятому в 2017 году закону. Как сообщает издание, демократы возмущены тем, что в январе администрация Трампа решила не вводить новые санкции против России.

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«Отсутствие серьезности, проявленное администрацией перед лицом явной угрозы национальной безопасности и даже более четкого намерения конгресса, вызывает тревогу и не может продолжаться», — сказал Кардин.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров назвал «кремлевский доклад» смешным.