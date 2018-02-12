Порошенко предложил России обменяться заключенными

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет обменять российских граждан, задержанных в Донбассе, на заключенных в России украинцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на австрийское издание Profil.

«Мы хотим вернуть наших украинцев, задержанных в России. Мы готовы отпустить российских солдат ... в обмен на освобождение (журналиста — «Газета.Ru») Сущенко. Вскоре будет четыре года со дня, как оказался в российском плену знаменитый режиссер Олег Сенцов из Крыма. Сущенко, Сенцов, многие крымские татары: мы хотим вернуть их», — сказал Порошенко.

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Порошенко отметил, что сделает «все, что его в силах», чтобы вернуть украинских солдат и граждан, которые заключены в России.

Ранее Порошенко заявил, что «будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем».