Саакашвили везут в аэропорт Борисполь

Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, по предварительным данным, везут в киевский аэропорт Борисполь, заявила его соратница Лиза Богуцкая, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сторонники Саакашвили намерены блокировать дороги и аэропорт, чтобы политика не вывезли из Киева.

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Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко также заявил, что политика могут везти в аэропорт.

«Нам пока неизвестно (куда повезли Саакашвили), но мы понимаем, что его могли повезти или в аэропорты или на западную границу», — сказал Деревянко.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в киевском ресторане.