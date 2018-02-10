Второй чиновник Белого дома уволился после обвинений в домашнем насилии

Спичрайтер Белого дома Дэвид Соренсон покинул свой пост после того, как бывшая жена обвинила его в домашнем насилии. Об этом сообщает Washington Post.

Соренсон был женат на Джессике Корбетт два с половиной года. Она утверждает, что сообщила ФБР о поведении экс-супруга прошлой осенью. При этом он заявляет, что это она сделала его своей жертвой.

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«Он отрицал обвинения и уволился сегодня», – заявил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Роб Портер, бойфренд директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и штатный секретарь Белого дома, покинул свой пост из-за обвинений в жестоком обращении, последовавших со стороны его бывших жен.