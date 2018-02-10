Захарова: использование соцсетей в дипломатии началось с экс-главы МИДа Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что связывает превращение соцсетей в инструмент работы дипломатов с экс-главой МИД Швеции Карлом Бильдтом. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

«Это даже не события, а персоналии – министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Лет семь-восемь назад в сводках, которые готовят для сотрудников МИДа, стали постоянно появляться его заявления со ссылкой на то, что они сделаны в соцсетях. Это было довольно странно, потому что они были не то чтобы острые, но очень колкие», – сказала Захарова.

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По ее словам, она понимает, что среди ее подписчиков в соцсетях «есть настоящие читатели, которые с удовольствием комментируют».

Она добавила, что ведет свой аккаунт сама, как и другие чиновники министерства.

Ранее Захарова пообещала заказать пельмени во время Китайского нового года.