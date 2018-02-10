Трамп собирается назначить нового «наркоцаря»
Президент США Дональд Трамп собирается назначить консультанта Белого дома Джима Кэрролла советником президента по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает Reuters.
Эта должность известна в народе как «наркоцарь».
Назначение Кэрролла, который сейчас работает замглавы администрации Белого дома, должно быть подтверждено сенатом.
Ранее сообщалось, что третий по должности чиновник минюста США Рейчел Брэнд готовится уйти в отставку после всего девяти месяцев работы.