Трамп собирается назначить нового «наркоцаря»

Президент США Дональд Трамп собирается назначить консультанта Белого дома Джима Кэрролла советником президента по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает Reuters.

Эта должность известна в народе как «наркоцарь».

Назначение Кэрролла, который сейчас работает замглавы администрации Белого дома, должно быть подтверждено сенатом.

Ранее сообщалось, что третий по должности чиновник минюста США Рейчел Брэнд готовится уйти в отставку после всего девяти месяцев работы.