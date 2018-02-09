Россия призвала США и КНДР использовать «окно возможностей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и КНДР необходимо использовать «окно возможностей» для дипломатических переговоров, сообщает «Интерфакс».

«Мы призываем все стороны использовать появившееся «окно возможностей», по крайней мере, до апреля, когда американцы грозят возобновить проведение учений, которое может привести к очередному витку обострения. Использовать это «окно возможностей», чтобы вступить в настоящий диалог по этому вопросу», — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

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Также он подчеркнул, что диалог должен начаться «без предварительных условий».

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына.