Премьер Чехии заявил о недопустимости выхода страны из ЕС

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что референдум о выходе страны из Евросоюза является не допустимым и не будет проходить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бабиша, во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном они сошлись в том, что страна была и остается надежной составной частью ЕС и НАТО.

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«Я думаю, мы могли бы сыграть в ЕС боле важную роль», — добавил Бабиш.

Ранее сообщалось, что Милош Земан был снова выбран президентом Чехии.