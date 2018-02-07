Парламент Дагестана одобрил кандидатуру на пост премьер-министра
Дагестанский парламент одобрил кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность главы правительства республики, сообщает РИА «Новости».
«Врио главы Дагестана Владимир Васильев вчера внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова. Депутаты на сессии народного собрания рассмотрели и одобрили его кандидатуру на должность председателя правительства Дагестана», — сказал представитель парламента.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов арестован за хищения.