СМИ: в Германии согласовали коалиционный договор

Блок ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая Мартином Шульцем, согласовали договор коалиционного правительства, сообщает Spiegel.

Также, согласно информации издания, были распределены зоны ответственности в правительстве, в частности, министерство финансов возглавят социал-демократы.

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По информации Bild, блок Меркель получил министерские портфели в Минэкономики и Минобороны, социал-демократы возглавят Минтруд и МИД.

Ранее сообщалось, что Меркель выступила за проведение новых выборов в Бундестаг.