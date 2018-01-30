Спикеры Госдумы и Совфеда вошли в «Кремлевский список» США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин вошли в «Кремлевский доклад», опубликованный минфином США.

Также в «Кремлевском докладе» оказались директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента России Сергей Иванов, глава Генштаба Валерий Герасимов, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

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Кроме того, в список попали глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Юрий Чайка и другие.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что включение в «Кремлевский доклад» минфина США фактически всего российского руководства означает разрыв отношений между Россией и США.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.