В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии санкций с России

В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер.

«Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России», — сказал он.

Ранее Девинтер заявил, что из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют €1,5 млрд, «поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение».