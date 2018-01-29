Аксенов: Крым стал неприступной крепостью после присоединения к России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после присоединения к России полуостров стал «неприступной крепостью». Об этом он рассказал в интервью National Public Radio.
«Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно ставить какие-либо условия для достижения этого», — сказал Аксенов.
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Он отметил, что Крым стал «неприступной крепостью» и не сталкивается с военными угрозами.
Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на заявление депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.