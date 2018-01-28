Депутат Рады рассказал, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году

Депутат Верховной рады Украины Сергей Куницын рассказал, что украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы не допустить присоединение полуострова к России. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я пришел к [и.о. президента Украины Александру] Турчинову и сказал, что немедленно надо собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией. Я сказал: «Россия с вами говорить не будет», — рассказал Куницын.

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По словам депутата Рады, украинские власти опоздали с решением крымского вопроса «на неделю», так как не могли выбрать ответственного.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.