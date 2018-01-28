КС Испании: Пучдемон не сможет возглавить Каталонию до возвращения
Конституционный суд Испании постановил, что бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон может вновь занять должность главы регионального правительства, лишь присутствуя лично в региональном парламенте. передает Reuters.
Суд отверг вариант прохождения процедуры утверждения в должности по видеосвязи, признав его незаконным.
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Для законного прохождения процедуры Пучдемон должен присутствовать в зале заседания лично, постановил суд.
Ранее сообщалось, что глава МИД Испании пообещал найти Пучдемона в багажнике при пересечении границы.