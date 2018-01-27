В Германии антироссийские санкции сравнили с «мертвой лошадью»

Премьер-министры двух немецких земель поддержали поэтапную отмену европейских санкций против России. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

На встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с «мертвой лошадью, на которой не поедешь». Он также подчеркнул, что «символическая поддержка», которая ложится бременем на немецкие компании, не решит проблемы на Украине.

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В то же время премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил о необходимости достичь единого соглашения по вопросу антироссийских санкций.

Издание пишет, что такая озабоченность восточных земель объясняется более тесными связями местных компаний с Россией.

Накануне США расширили санкции против России из-за Украины.