Сорос обвинил Трампа в создании «мафиозного государства»

Американский миллиардер Джордж Сорос в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе обвинил президента США Дональда Трампа в попытке превратить страну в «мафиозное государство», сообщает Associated Press.

По словам Сороса, планам Трампа мешает сила основных ведомств страны. Он не стал раскрывать подробности.

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Сорос также предрек Трампу поражение на президентских выборах 2020 года, назвав его «временным явлением».

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе заметили «жужжащих Трампиков».