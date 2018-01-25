Испания пообещала ответить Венесуэле на объявление посла персоной нон грата
Испанские власти пообещали Венесуэле пропорциональный ответ на объявление персоной нон грата своего посла.
«Сожалеем об объявлении посла персоной нон грата и предпримем пропорциональные меры по принципу взаимности. Отрицаем обвинения во вмешательстве», — написал в твиттере глава МИД Испании Альфонсо Дастис.
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Он также отметил, что испанская сторона всегда выступала за диалог, однако «заявления и обещания должны подкрепляться действиями».
Ранее сообщалось, что Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании.